Из магазина в Волгограде изъяли всю обувь без маркировки

Экономика 14.10.2020 09:55
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14.10.2020 09:55
За нарушение российского законодательства о маркировке из магазина "Joy Family" в Волгограде изъяли партию обуви. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, проверяющие выявили, что в продаже находились комнатные туфли, кроксы, детская обувь (сандалии), галоши, резиновые сапоги, мужские кроссовки, женские кеды не только с отсутствием средств идентификации обувных товаров, но и без товарного ярлыка, содержащего информацию о товаре.
Вся имеющаяся продукция в количестве 210 единиц на общую сумму 123 000 рублей была арестована, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.
Факт реализации ИП Саидовым Т.Н. (магазин "Joy Family") обувных товаров не соответствующих требованиям законодательства о маркировке был выявлен сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области совместно с Южным таможенным управлением Астраханской таможни.
Отмечается, что согласно изменениям в законодательстве РФ с 1 июля текущего года на территории РФ запрещен оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке обувных товаров средствами идентификации. При этом при наличии в продаже нереализованных обувных товаров, введенных в оборот до 1 июля текущего года, в срок до 1 сентября должна была быть осуществлена их маркировка средствами идентификации с последующим внесением этих сведений в информационную систему мониторинга. Вся обувная продукция без средств идентификации подлежит изъятию из оборота.
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