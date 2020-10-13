Телеком 13.10.2020 14:11 Новости компаний
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13.10.2020 14:11 Новости компаний
«Ростелеком» предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования до камер, установку самих камер и подключение PoE-инжекторов (обеспечивают одновременную передачу питания и данных по кабелям Ethernet по витой паре), настройку всего оборудования и обучение сотрудников.
При подключении услуги до 20 декабря этого года в течение 30 дней установка до трех камер бесплатна, не взимается абонентская плата за услугу видеонаблюдения, монтаж оборудования внутри помещения и его настройка тоже бесплатны. Предложение действительно для новых клиентов и тех, у кого подключены услуги «Ростелекома», но пока не подключено видеонаблюдение.
«Мы предлагаем предприятиям малого и среднего бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения быстро и под ключ. Предприниматель всегда будет в курсе событий в офисе, на производстве или складе. Можно вывести изображение с камеры на сайт и клиенты смогут наблюдать, например, как готовят блюда в ресторане или собирают заказ в магазине. Хочу обратить внимание - наша акция уникальна, аналогов на рынке нет», — сказал директор по маркетингу корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин.
Благодаря современным технологиям у предпринимателей есть возможность быть в курсе всего, что происходит в их компании, из любой точки мира, где есть интернет от любого провайдера с помощью услуги «Ростелекома» «Видеонаблюдение для бизнеса». Все видеозаписи хранятся в облаке в зашифрованном виде. Управляется услуга через личный кабинет и мобильное приложение.
Трансляцию с камер можно наблюдать с компьютера, планшета или смартфона.
Очевидными преимуществами услуги «Видеонаблюдение для бизнеса» являются доступ к камерам из любой точки мира, где есть интернет, просмотр изображения в режиме реального времени, безопасность хранения данных и настройка уведомлений.
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