Волгоградцы нашли бесплатную замену перчаткам

Общество 10.10.2020 12:30
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10.10.2020 12:30
Жители Волгоградской области нашли дешевую замену перчаткам, стоимость которых «кусается». Как сообщает ИА «Высота 102», покупатели используют вместо этого средства индивидуальной защиты дешевые одноразовые пакетики. В некоторых магазинах людям предлагают их бесплатно на кассах. Между тем, в аптеках стоимость перчаток доходит до 25 рублей за пару. Нередко они рвутся при снятии, а значит, придется покупать новые, что весьма ощутимо для многих жителей. При этом далеко не во всех аптеках перчатки есть в наличии. Фармацевты объясняют это тем, что спроса на этот товар до введения перчаточного режима практически не было.
Напомним, новые ограничительные меры в Волгоградской области начали действовать с сегодняшнего дня. Некоторые жители региона отрицательно отнеслись к нововведениям региональных властей в части требования носить перчатки в общественных местах, считая, что первоочередные меры по противодействию распространения коронавируса должны применяться в сфере здравоохранения.
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