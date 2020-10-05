Под Волгоградом мужчина с пистолетом отобрал у школьницы 300 рублей

Происшествия 05.10.2020 10:50
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05.10.2020 10:50
Триста рублей отобрал на улице у 15-летней школьницы 31-летний житель Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в полицию о нападении на девочку-подростка сообщила ее мать. Женщина рассказала правоохранителям, что к ее 15-летней дочери на улице подошел неизвестный и, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил денежные средства в сумме 300 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники ГИБДД совместно с оперативниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Волжскому задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Он сознался в содеянном. Как установлено, злоумышленнику не хватало денег на приобретение алкоголя и он решил совершить преступление, напав на девочку-подростка.
По данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.
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