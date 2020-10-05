Общество 05.10.2020 08:19
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05.10.2020 08:19
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» передал комплекты специализированных книг для слабовидящих детей в двенадцать общеобразовательных учреждений г.Котово и Котовского района.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба ООО «РИТЭК», дочернего предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ», всего в библиотеки школ и детских садов поступило 86 комплектов по программе фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».
В комплект входят увлекательные книги для разных возрастов: малышам – сказки и занимательные рассказы, старшеклассникам – стихи о путешествиях по странам и континентам. Каждая книга – маленькое произведение искусства: тактильные, с крупным шрифтом, они выполнены из современных экологичных материалов, снабжены волшебным «говорящим» карандашом, который познакомит учеников с героями, назовет буквы, подскажет правильные ответы к загадкам.
По словам Президента БФ «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперовой, рельефные книги помогают детям образно воспринимать окружающий мир, получать необходимые знания: «Надеюсь, что наш вклад в пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений Котовского района «говорящими» книгами будет способствовать созданию благоприятных условий для социальной адаптации детей с нарушениями зрения».
Программа фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» действует по всей стране. Благодаря БФ «ЛУКОЙЛ» книги в подарок получили слепые дети и дети с нарушениями зрения более чем в 20 городах и районах России.
На фото: заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» - директор ТПП «Волгограднефтегаз» Алексей Палий передает директору школы №2 г. Котово Ирине Новомлиновой комплекты специализированных книг для слабовидящих детей от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».
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