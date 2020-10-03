Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Уфой» - 0:0

Спорт 03.10.2020 17:06
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03.10.2020 17:06
Сегодня в столице Башкирии волгоградский «Ротор» встретился с «Уфой» в рамках 10-ого тура РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», в команду после карантина из-за вспышки коронавируса вернулись почти все основные игроки. Все они оказались в заявке на сегодняшний матч. Однако первая половина игры не впечатлила ни болельщиков «Уфы», ни волгоградского «Ротора». Игра проходила почти на равных, без острых моментов со стороны обеих команд.
Второй тайм не очень сильно отличался от первого. "Ротору" удалось создать лишь одну опасную ситуацию у ворот противника. Однако реализовать ее не получилось. Игроки "Уфы" по ходу игры нанесли четыре удара в створ ворот Йосипа Чондрича. Итог игры - ничья.
"Уфа", напомним, занимала 15-ое место в турнирной таблице, "Ротор" остался на 16-ом месте.
Между тем, по версии экспертов Матч-ТВ, лучшим игроком сегодняшней встречи стал центральный защитник "Ротора" Седрик Гогуа.
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