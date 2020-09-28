Водка, деньги и табак: под Волгоградом накрыли преступную группу

Происшествия 28.09.2020 12:38
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28.09.2020 12:38
Пять человек задержаны в Волгоградской области по подозрению в организации незаконного оборота алкоголя и табачной продукции с признаками подделки. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемых задержали полицейские при силовой поддержке Росгвардии. Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с декабря 2019 года. Они приобретали крупные партии немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий и затем реализовывали товар в розницу на территории региона.
В ходе обысков в складских помещениях, домовладениях и гаражных боксах, принадлежащих фигурантам, полицейские обнаружили более 44 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, более 22 тонн спирта, 28 тысяч пачек сигарет с признаками подделки, денежные средства в сумме более 1,5 миллиона рублей, электронные носители информации и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.
Операцию по пресечению деятельности преступной группы провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами ОМВД России по Городищенскому району. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.
"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых", - сообщила Ирина Волк.
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