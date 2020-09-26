В центре Волгограда стремительно разгорелся пожар

Происшествия 26.09.2020 19:31
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26.09.2020 19:31
Ландшафтный пожар случился в районе улицы Пархоменко в центре Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Огонь распространился внизу так называемой "заполотновской" части центра города. По информации ГУ МЧС по региону, пожарные выехали на вызов в 18:37. Угрозы железнодорожным путям нет. Горит сухая растительность.
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