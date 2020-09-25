Губернатор Волгоградской области побывал на юге

Спорт 25.09.2020 14:37
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25.09.2020 14:37
Сегодня губернатор Волгоградской области побывал с рабочей поездкой в самом южном районе Волгограда - Красноармейском. Как сообщали ИА «Высота 102» в пресс-службе главы региона, Андрей Бочаров инспектировал ход реконструкции стадиона «Темп», который обновляется с 2017 года - впервые за 60-летнюю историю существования.
Глава региона заявил, что принято решение о создании рядом со стадионом дополнительных объектов, в том числе детского спортивного конного клуба, также намечено проработать вопрос транспортной доступности стадиона.
В поездке на стадион «Темп» Андрея Бочарова сопровождал глава Волгограда Виталий Лихачев. Ему поставлена задача «подготовить до конца года предложения по формированию современного спортивного ядра в Кировском районе».
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