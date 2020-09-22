Общество

Губернатор Волгоградской области провел секретное совещание

Общество 22.09.2020 15:42
0
22.09.2020 15:42


Губернатор Андрей Бочаров провел заседание штаба территориальной обороны Волгоградской области, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу главы региона.  Сообщается, что в мероприятии приняли участие Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил РФ генерал армии Олег Салюков и заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Заседание, подробности и место проведения которого не раскрываются, состоялось в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
22.09.2020 15:18
Общество 22.09.2020 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2020 11:14
Общество 22.09.2020 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2020 10:12
Общество 22.09.2020 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.09.2020 21:23
Общество 21.09.2020 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 17:46
Общество 21.09.2020 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 17:28
Общество 21.09.2020 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 16:54
Общество 21.09.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 14:33
Общество 21.09.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 14:06
Общество 21.09.2020 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.09.2020 11:43
Общество 21.09.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 11:30
Общество 21.09.2020 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 11:18
Общество 21.09.2020 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.09.2020 11:02
Общество 21.09.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 10:57
Общество 21.09.2020 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 08:09
Общество 21.09.2020 08:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:42
Губернатор Волгоградской области провел секретное совещаниеСмотреть фотографии
15:18
Совет Госдумы рассмотрел скандальный законопроект о переходе Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
14:38
Как отдохнувшие на Фиджи волгоградский депутат и супруга друг с другом судилисьСмотреть фотографии
14:14
Молодчиков с битами подослал к брату житель Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:14
В волгоградском "Роторе" надеются на игру с "Рубином"Смотреть фотографии
12:49
Школу в Волгоградской области перевели на удаленку из-за вспышки кишечной инфекцииСмотреть фотографии
12:05
Бой на плато: от COVID-19 в Волгоградской области скончались 132 человекаСмотреть фотографии
11:40
Колесами кверху: в Волгограде перевернулся цементовоз (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:14
В колониях Волгоградской области возобновили длительные свидания со справкамиСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области погибла пассажирка БМВ Х5Смотреть фотографии
10:12
Прокурор Волгоградской области поговорит с жителями ЗаволжьяСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде имущество коммерсанта арестовали за долги по налогамСмотреть фотографии
09:07
Московский Экономический Форум приглашает на вебинар «Безработица в России: кто виноват и что делать?»Смотреть фотографии
08:34
Волгоградцев поражают риновирусыСмотреть фотографии
21:23
Компанию самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы могут признать несостоятельнойСмотреть фотографии
20:03
Волгоградец ответит в суде за гибель троих друзей в ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
Расследование в активной стадии: в Волгограде разбираются в скандале с ремонтом школьных крышСмотреть фотографии
17:46
Мэрия Волгограда проводит проверку по скандальному делу о нарушении масочного режимаСмотреть фотографии
17:28
«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвуменСмотреть фотографии
16:54
В Волгоградской области на 3% повысят оклады работникам госучрежденийСмотреть фотографии
15:38
Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисыСмотреть фотографии
15:18
Имущество обанкротившегося хлебозавода №2 в Волгограде ушло с молоткаСмотреть фотографии
14:33
Волгоградской области вновь предрекают заморозкиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградский «Ротор» пропустит еще одну игру из-за коронавирусаСмотреть фотографии
13:01
Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Череда ежедневных смертей от коронавируса прервалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Теплом по вирусам: отопительный сезон в Волгоградской области стартует раньше обычногоСмотреть фотографии
11:30
Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску противников московского времениСмотреть фотографии
11:18
От сердца к сердцу: «ЕвроХим» - одна командаСмотреть фотографии
11:02
«Туалет под бетоном»: волгоградцы обалдели от ремонта теплосетиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 