Экономика

Количество акционеров-физлиц Сбербанка выросло в 2,3 раза

Экономика 21.09.2020 10:45 Новости компаний
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21.09.2020 10:45 Новости компаний


На пресс-конференции, предваряющей годовое Общее собрание акционеров ПАО Сбербанк, которое пройдет 25 сентября в форме заочного голосования, заместитель Председателя Правления Белла Златкис и финансовый директор банка Александра Бурико рассказали о росте числа акционеров-физлиц, работе с Минфином и других изменениях.
Белла Златкис, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Уже можно подвести итоги работы с новым акционером — Министерством финансов. Работать с Минфином нам не хуже, а даже правильнее, чем с Центральным банком. Это позволяет избежать конфликта интересов с ЦБ. Изменился удельный вес нерезидентов среди акционеров. Их доля сегодня — 43,75%, на 1,3% меньше, чем годом ранее. Это значит, что российские инвесторы ведут себя на рынке все более активно. Об этом говорит и рост количества акционеров-физлиц. Оно выросло в 2,3 раза и достигло 573 418 человек».
Александра Бурико, финансовый директор Сбербанка: «Сложившийся уровень достаточности капитала, а также прогнозы развития бизнеса на этот год дают достаточно оснований в пользу выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, что составляет 422 375 млн руб. или 18,7 руб. на акцию. По нашим расчетам к концу года уровень достаточности базового капитала по МСФО, уже после выплаты, составит 13-13,5%».
Как сообщает ИА "Высота 102", также в преддверие годового Общего собрания акционеров Сбербанк обновил мобильное приложение для акционеров и инвесторов «Акционер Сбербанка». В приложении доступна полная и разнообразная информация о Группе Сбербанк. Здесь можно найти пресс-релизы, отчётность, анонс важных мероприятий, эксклюзивную аналитику от Sberbank CIB, ролики Сбербанк TV и полезные статьи от сервиса «Инвестиции. Доходчиво». Также доступен сервис с динамикой стоимости акций Сбербанка и тематические разделы, такие как информация об устойчивом развитии (ESG). Ленту новостей можно отфильтровать и настроить под себя, а календарь акционера напомнит о важных событиях корпоративной жизни Сбербанка. 
В этом году годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, поэтому особое значение приобретает реализованный в приложении онлайн-доступ «в один клик» к материалам собрания и сервисам электронного голосования, позволяющим акционерам принять в нём участие из любой точки мира. Из приложения также можно задать вопрос банку, в том числе и по повестке дня собрания. Приложение «Акционер Сбербанка» доступно для скачивания на платформах iOS и Android. 

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