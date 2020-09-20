Общество

Жители Волгоградской области сняли ремонт улицы «спустя рукава»

Общество 20.09.2020 20:18
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20.09.2020 20:18


Это улица Ленина до ремонта...
Жители станицы Алексеевская Волгоградской области запечатлели все этапы странного ремонта улицы Ленина в своем населенном пункте. Как рассказали ИА «Высота 102» станичники, до так называемого ремонта эта дорога представляла собой разрушенный старый асфальт, ямы в котором периодически закидывались щебнем. «Когда мы узнали, что дорогу, наконец, будут делать, сначала обрадовались. Но потом увидели, что делают дорожники – и знаете, такой ремонт нам не нужен», - рассказывают люди. 

Это во время ремонта...
По их словам, рабочие не стали срезать старый слой асфальта, хотя местами это покрытие представляло собой просто кучи камней и булыжников, набросали на него еще щебня, а сверху залили новый асфальт. В результате дорога поднялась и теперь, опасаются жители, дождевая вода будет выливаться на обочины и во дворы домов. Кроме того, после так называемого ремонта дорога с полноценным двусторонним движением превратилась фактически в улицу с односторонним движением. 

А это после ремонта...
Как стало известно, ремонтом улицы Ленина занималось ООО «Гранит». Корреспондент ИА «Высота 102» пытался выяснить у главы Алексеевского района Игоря Свинухова, были ли у чиновников претензии к качеству работы фирмы, однако глава района в минувшую пятницу был занят и не нашел времени перезвонить журналисту. Никто не отвечал и в ООО «Гранит». Между тем, местные жители намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить эффективность освоения бюджетных средств. 

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