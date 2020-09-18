Двое погибли и трое ранены: внедорожник влетел в большегруз в Волгограде









ДТП произошло в 19:15 на пересечении проезда Дорожников и улицы Краснополянская в Дзержинском районе Волгограда. В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир внедорожника. Ещё два пассажира и грудной ребёнок доставлены с травмами в различные медицинские учреждения города. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

Смертельная авария с участием автомобиля «Лэнд Ровер» и большегруза произошла сегодня вечером в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, зарегистрированный в г.Москва внедорожник проигнорировал знак «Уступи дрогу» и совершил столкновение с грузовиком.