Маршрутка в час пик сгорела в центре Волгограда (ВИДЕО)

Происшествия 18.09.2020 18:15
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18.09.2020 18:15
Микроавтобус «Форд Транзит», который следовал по маршруту №36, сгорел сегодня в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании маршрутки на ул. Хиросимы поступило на пульт оперативного дежурного около 17:30. Пожарные ликвидировали возгорание в 17:46. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.
Автор видео Миша Кортелев «ВКонтакте»
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