Лавочки в Царицынском парке Волгограда не выдержали радости жителей





Плохое состояние деревянных элементов сидений лавочек в Царицынском парке было зафиксировано специалистами муниципального предприятия в ходе уборки территории, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.





«Поскольку на выполненное благоустройство парка действует гарантия, МБУ направило в адрес подрядной организации претензию с требованием привести в порядок сидения. Подрядная компания подтвердила готовность провести замену в рамках исполнения гарантийных обязательств и приступила к закупке необходимых материалов. Работы по замене начнутся уже в ближайшее время. Для того чтобы не допустить в дальнейшем образования подобных дефектов, деревянные сидения пропитывают защитным составом.









Все работы будут выполнены за счет собственных средств подрядной компании, бюджетные средства на эти цели не привлекаются. Ранее по требованию муниципалитета подрядная компания уже заменила 20 % сидений», - рассказали в мэрии и добавили, что работа с ответственными подрядными организациями, обязательные условия гарантийного обслуживания – это тот принципиальный подход, которого городские власти придерживаются сегодня во всех сферах, в том числе в благоустройстве и восстановлении дорог.



