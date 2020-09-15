Расследования

Бросил на дороге мертвого ребенка: в СУ СКР расследовали дело о трагедии под Волгоградом

Расследования 15.09.2020 16:07
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15.09.2020 16:07


Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Николаевского района. Мужчина стал виновником ДТП, в результате которого погиб 12-летний мальчик , еще двое детей 9 и 11 лет получили травмы. Трагедия произошла 8 июля в районе села Ленинское на 620 км трассы «Самара-Пугачев-Энгельск». По информации СУ СКР по Волгоградской области,  водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).
«По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле своего брата отправился на пляж, расположенный примерно в 40 километрах от места его жительства. При этом на отдых с собой он взял помимо спиртного четверых детей – двух сыновей, племянника и проживавшего по соседству 12-летнего школьника. На обратном пути нетрезвый водитель задел край обочины автотрассы и потерял контроль управления машиной, которая перевернулась на проезжей части. Как выяснилось позднее, мужчина не только превысил скоростной режим, разогнавшись до 120 километров в час, но и не пристегнул несовершеннолетних пассажиров ремнями безопасности. Это и стало причиной гибели 12-летнего подростка, который в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Ребенок скончался от черепно-мозговой травмы. После случившегося виновник трагедии оставил искорёженный автомобиль и тело погибшего мальчика, а сам отправился домой. Стражи порядка разыскали обвиняемого, когда тот уже опустошил очередную бутылку с алкоголем. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Николаевского района, направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в СУ СКР. 
 

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