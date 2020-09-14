Здравоохранение

Стабильно напряженно: губернатор Волгоградской области не исключил активизации коронавируса

Здравоохранение 14.09.2020 11:39
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14.09.2020 11:39


Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Волгоградской области стабильная, но остается напряженной, об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил губернатор на сегодняшнем видеоселекторном оперативном совещании.
Было отмечено, что продолжает расти количество случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей, возвращающихся с отдыха и из командировок. Кроме того, снижение температуры провоцирует рост числа простудных заболеваний. Ситуация обостряется в связи с началом занятий, в отдельных учебных заведениях уже отмечены случаи заболевания COVID-19.
 «При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки,  лечебным заведениям Волгоградской области, оказывающим плановую медицинскую помощь, нужно быть в готовности к перепрофилированию в установленные сроки на прием пациентов с коронавирусной инфекцией и гриппом», - Андрей Бочаров также поручил проверить наличие и до 1 октября в полном объеме обеспечить в медучреждениях и в аптечной сети Волгоградской области запас антивирусных препаратов от гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты.
В пресс-службе администрации региона рассказали, что до 1 октября должно состояться заседание областного клинического совета. Будут рассмотрены вопросы организации работы лечебных учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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