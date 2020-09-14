Происшествия

В Волжском из мести женщина сожгла чужой автомобиль

Происшествия 14.09.2020 11:31
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14.09.2020 11:31


Автомобиль «Фольксваген Пассат» сгорел минувшей ночью в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с заявлением в полицию о случившемся обратился 53-летний волжанин. Специалисты установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог.
Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Волжскому установили личность и задержали подозреваемую в совершении поджога. Ею оказалась 49-летняя местная жительница.

Женщина в содеянном созналась. Со ее слов, между ней и владельцем авто накануне произошел конфликт. Выйдя ночью во двор, она разбила стекло автомашины и бросила внутрь сигаретный окурок.
В отношении подозреваемой решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За содеянное женщине грозит до 5 лет лишения свободы. 

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