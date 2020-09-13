Происшествия

В Волгоградской области к радости местных жителей сгорел старый ДК

Происшествия 13.09.2020 10:13
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13.09.2020 10:13




Накануне вечером в Котельниково сгорел старый дом культуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар начался около восьми часов вечера на улице Ленина. Неэксплуатируемое кирпичное здание размерами 10х20 м горело по всей площади. Пожар потушили через четыре часа. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, пояснили в ведомстве.
Между тем, в соцсетях местные жители не скрывали своей радости из-за того, что заброшенное здание, наконец, перестанет притягивать к себе молодежь, которые любили здесь проводить время. 
Фото Дмитрия Луговского: группа ВК "Подслушано Котельниково". Видеоматериал: группа ВК "Подслушано Котельниково".

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