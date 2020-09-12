Под Волгоградом закаленный зоной гость обнулил счет хозяйки

Расследования 12.09.2020 14:03
0
12.09.2020 14:03
В отдел МВД России по городу Михайловке обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении правонарушении сотрудники полиции задержали ранее судимого 29-летнего мужчину, являющегося знакомым потерпевшей.
Установлено, что подозреваемый приехал к женщине в гости. Воспользовавшись удобным случаем, он взял смартфон женщины и перевел с помощью мобильного приложения с банковской карты на свой счет 106 тыс. руб. Мужчина в содеянном сознался. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Реклама
Двоих волгоградцев осудили за попытку выкопать канализационную трубу11.09.2020 16:19
Расследования 11.09.2020 16:19
В Волгограде судебный пристав с братом и друзьями ответят за хищения имущества одиноких стариков11.09.2020 15:43
Расследования 11.09.2020 15:43
В Волгограде посадили разбойника за нападение на продавца11.09.2020 09:07
Расследования 11.09.2020 09:07
Второй пошел: посадили еще одного бизнес-партнера бывших волгоградских депутатов10.09.2020 16:31
Расследования 10.09.2020 16:31
Под Волгоградом ярко сгорели 8 килограммов вещдоков (ВИДЕО)10.09.2020 15:26
Расследования 10.09.2020 15:26
В Волгограде расследуют дело о кровавом убийстве в хостеле10.09.2020 12:28
Расследования 10.09.2020 12:28
В Волгограде после избиения кондуктора за требование надеть маску возбудили уголовное дело10.09.2020 11:32
Расследования 10.09.2020 11:32
В Волгограде ищут пропавшую два года назад школьницу09.09.2020 09:29
Расследования 09.09.2020 09:29
Житель глубинки Волгоградской области пожалел о покупке ЛСД за криптовалюту08.09.2020 19:31
Расследования 08.09.2020 19:31
В Волжском при строительстве детсада по нацпроекту исчезли два миллиона рублей08.09.2020 16:26
Расследования 08.09.2020 16:26
В Волгограде задержан адвокат-наркоман из Москвы08.09.2020 14:31
Расследования 08.09.2020 14:31
Пациент волгоградской больницы обчистил палату08.09.2020 11:18
Расследования 08.09.2020 11:18
Начальница почты в Волгоградской области набивала карманы деньгами «мертвых душ»07.09.2020 15:15
Расследования 07.09.2020 15:15
Погорельцы села Волгоградской области обвиняют власти в сокрытии страшных последствий пожара07.09.2020 11:06
Расследования 07.09.2020 11:06
Заключенный угнал автомобиль сотрудника УФСИН и погиб в ДТП в Волгоградской области06.09.2020 17:57
Расследования 06.09.2020 17:57
Реклама