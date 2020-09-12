Расследования

Под Волгоградом закаленный зоной гость обнулил счет хозяйки

Расследования 12.09.2020 14:03
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12.09.2020 14:03


В отдел МВД России по городу Михайловке обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении правонарушении сотрудники полиции задержали ранее судимого 29-летнего мужчину, являющегося знакомым потерпевшей.
  Установлено, что подозреваемый приехал к женщине в гости. Воспользовавшись удобным случаем, он взял смартфон женщины и перевел с помощью мобильного приложения с банковской карты на свой счет 106 тыс. руб. Мужчина в содеянном сознался. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.
  В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

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