Банкротство не поможет: Волжские тепловые сети ведут системную работу с должниками





Лето закончилось и ООО «Волжские тепловые сети» подводят итоги ремонтной компании. Плановый ремонт, поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, инвестиции в новое оборудование и технологии, заготовка аварийных запасов – все это ресурсоснабжающее предприятие осуществляет только в зависимости от платежной дисциплины жителей, от полноты и своевременности оплаты ЖКУ.

, на сегодняшний день просроченная задолженность (более трех месяцев) за горячую воду и отопление по Волжскому составляет 400 млн рублей, из них 378 млн – это долги населения. При этом, несмотря на официальную информацию, о Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятииПри этом, несмотря на официальную информацию, о звученную министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым , что собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в России в июле вернулась на уровень, который фиксировался до пандемии коронавирусной инфекции, долги в Волжском не сокращаются, а только накапливаются.

«Если сравнить данные на 1 апреля, то общая просроченная задолженность составляла 362 млн руб, а у населения - 340 млн руб. То есть за 4 месяца долги населения увеличились почти на 40 млн рублей», - сообщили в ООО «Волжские тепловые сети».

В настоящее время ведется большая системная работа с должниками. Кроме разъяснительной работы о важности и необходимости соблюдения платежной дисциплины, компания практикует взимание долгов в установленном законодательством порядке. Например, Арбитражный суд Волгоградской области в августе текущего года признал доказанным наличие оснований для привлечения Потапенко Р.Ю., Труляева Ю.Б., Кашука В. О. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника общества с ограниченной ответственностью «Волгоградская жилищная компания», несмотря на то, что компания в апреле 2017 года была признана банкротом. Таким образом, признание организации-должника банкротом не освободило ответственных лиц от долгов перед ресурсоснабжающими организациями Волжского. Напомним, при субсидиарной ответственности в обязательстве имеется один (основной) должник, однако в силу закона или условий договора за него дополнительно (субсидиарно) отвечает другое (второе) лицо. Тем самым усиливается правовая защита кредитора.

В ООО «ВТС» отмечают, что ресурсоснабжающая компания выполняет все свои обязательства в полном объеме перед своими потребителями: подготовка к предстоящему отопительному сезону прошла в полном объеме, без сокращения ремонтной программы и в установленные сроки. И в дальнейшем Волжские тепловые сети не снимают с себя обязательств по надёжному и бесперебойному обеспечению населения ресурсами в период пиковых нагрузок осенне-зимнего периода 2020–2021 годов.



























