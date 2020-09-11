Густой дым от пожара окутал пойму реки Царицы в Волгограде





Природный пожар тушат в настоящее время в пойме реки Царицы в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в пойме поступило в оперативные службы около 14:40. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сухая растительность на площади примерно 200 га.

В настоящее время тушат возгорание сотрудники 3-й и 20-й пожарно-спасательных частей.

ГУ МЧС России по региону просит граждан соблюдать правила противопожарной безопасности и помнить, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества.



