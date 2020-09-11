В Волжском здание бывшей Церкви живого бога подорожало в 30 раз





В 31,7 раза подорожало здание бывшей Протестанской церкви в Волжском после новой кадастровой оценки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на поступившее в Центр кадастровой оценки обращение собственника недвижимости, двухэтажное строение площадью 715 квадратных метров осенью прошлого года на торгах у мэрии Волжского приобрело физическое лицо. На карте «Яндекс» дом по проспекту Ленина, 12 подписан как «Церковь живого бога», но по факту здание пустует.

Стоимость сделки купли-продажи здания составила чуть менее 1,5 млн рублей при кадастровой цене в 605 тысяч рублей. «Кадастровая стоимость превысила рыночную стоимость в 12,98 раза и прежнюю кадастровую стоимость в 31,7 раз. При оценке данной недвижимости не учтены общее плохое состояние здания, построенного в 1955 году. По состоянию на 2015 год средний износ здания составлял 30%, сейчас он намного больше. Отсутствует отопление и водоснабжение. Требуется ремонт. Объект не используется!», - указал в заявлении владелец сооружения. Результаты рассмотрения жалобы на сайте госучреждения пока не опубликованы.

Напомним, сегодня, 11 сентября, последний день приема замечаний к кадастровой стоимости недвижимости в Волгоградской области. В ГБУ ВО «ЦКУ» поступило уже свыше 500 обращений собственников земельных участков, помещений и зданий, недовольных резким подорожанием объектов. По ряду заявлений госучреждение пересмотрело кадастровую стоимость в сторону понижения.

За текущий год государственная кадастровая оценка проведена в отношении 2,8 млн земельных участков и объектов капитального строительства. Новая кадастровая стоимость вступит в силу с января 2021 года. Как отметили в комитете по управлению госимуществом Волгоградской области, данные показатели применяются при исчислении налога на имущество и земельные участки; влияют на размер арендной платы за землю; необходимы при оплате государственной пошлины у нотариуса.

Периодичность проведения государственной кадастровой оценки закреплена федеральным законодательством. Для Волгоградской области она проводится не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет.

С промежуточными отчетными документами новой кадастровой оценки и способами ее обжалования можно ознакомиться на сайте ГБУ ВО «Центр ГКО». Замечание можно направить также через отделения МФЦ.

В случае, если правообладатель объекта недвижимости не удовлетворен результатом рассмотрения его обращения, он имеет право обратиться в суд.



