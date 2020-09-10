УФНС России по Волгоградской области предлагает работу





Вакантные места появились в УФНС России по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ведомстве, требуются специалисты, имеющие высшее образование по направлению подготовки "Юриспруденция" для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы отдела обеспечения процедур банкротства.

В должностные обязанности сотрудников отдела обеспечения процедур банкротства входит представление интересов ФНС России в делах о банкротстве и процедурах, применяемых в деле о банкротстве, в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции, на собраниях кредиторов (комитетах кредиторов).

Резюме необходимо направлять на адреса электронной почты: oko.r3400@nalog.ru или oopb.r3400@nalog.ru.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам:

- отдел кадров 74-29-19, 74-29-40;

- отдел обеспечения процедур банкротства 74-29-71.

Адрес УФНС России по Волгоградской области: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 90.



