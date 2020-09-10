Происшествия

Грузовик с упаковками угля для мангалов сгорел в Волгоградской области

Происшествия 10.09.2020 09:30
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10.09.2020 09:30


Грузовик "МАН" сгорел на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по региону, накануне около полуночи на 136 км трассы А-260 в грузовике вспыхнули упаковки угля для розжига мангалов. Горели 12 тонн угля на площади 10 кв.м. Пожарные расчеты ликвидировали горение за 30 минут. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. 

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