Происшествия

Две таблетки из будущего умудрилась купить пенсионерка в Волгоградской области

Происшествия 09.09.2020 16:24
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09.09.2020 16:24


Пожилая жительница Волгоградской области решила оздоровиться, купив у мошенников две чудо-таблетки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, двое неизвестных зашли в квартиру 82-летней жительницы Алексеевского района, представившись работниками здравоохранения. Пенсионерка поверила незнакомцам, которые убедили ее купить две таблетки якобы повышающие иммунитет от всех известных болезней. За несуществующие лекарства она заплатила 30 тысяч рублей. Очень скоро женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

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