Расследования

В Волгограде ищут пропавшую два года назад школьницу

Расследования 09.09.2020 09:29
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09.09.2020 09:29


Следственным отделом по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения Алимовой Кристины Александровны 2003 года рождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области,  по данным следствия, днем 11 апреля 2018 года девочка отпросилась у мамы погулять на улице, обещая быть недалеко от дома. Школьница покинула место своего проживания и ушла в неизвестном направлении. До настоящего времени о месте её нахождения ничего не известно.
Приметы: на вид 15-18 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, азиатской внешности.
Особые примет не имеет, волосы прямые, до пояса, каштанового цвета.
В день исчезновения была одета: джинсовые брюки черного цвета, куртка серого цвета, кофта серого цвета, кроссовки черные с розовыми вставками, майка черного цвета.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Алимовой К.А. или лица, схожего по приметам с последней, а также о последнем месте ее пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(8442)29-55-89, 8-937-551-40-51.

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