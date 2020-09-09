В Волгограде ищут пропавшую два года назад школьницу





Следственным отделом по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения Алимовой Кристины Александровны 2003 года рождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данным следствия, днем 11 апреля 2018 года девочка отпросилась у мамы погулять на улице, обещая быть недалеко от дома. Школьница покинула место своего проживания и ушла в неизвестном направлении. До настоящего времени о месте её нахождения ничего не известно.

Приметы: на вид 15-18 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, азиатской внешности.

Особые примет не имеет, волосы прямые, до пояса, каштанового цвета.

В день исчезновения была одета: джинсовые брюки черного цвета, куртка серого цвета, кофта серого цвета, кроссовки черные с розовыми вставками, майка черного цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Алимовой К.А. или лица, схожего по приметам с последней, а также о последнем месте ее пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(8442)29-55-89, 8-937-551-40-51.



