Из торгового центра в Волгограде эвакуировали 700 человек

Происшествия 08.09.2020 21:12
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08.09.2020 21:12
Сегодня из ТЦ «Парк Хаус» в Волгограде эвакуировали 700 человек из-за анонимного сообщения о минировании. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, письмо о наличии в здании взрывных устройств поступило на электронную почту ТЦ. Сотрудники оперативных и экстренных служб с применением служебно-розыскных собак обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывных устройств не обнаружено.
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