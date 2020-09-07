Экология

Прокуратура пресекла в пандемию битву за волгоградский песок

Экология 07.09.2020 15:50
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07.09.2020 15:50


Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконным приказ облкомприроды о досрочном прекращении пользования недрами по лицензии, выданной на разработку песчаного карьера "Волгоградский". Как сообщила ИА "Высота 102" помощник Волгоградского природоохранного прокурора Анна Васильева, надзорное ведомство проводило по данному факту проверку, предоставив суду заключение о незаконности принятого решения.
В суд о признании приказа недействительным обратилось ООО "Волгоградский карьерный союз", имеющее лицензию ВЛГ № 01339 ТЭ. На сайте компании указано, что лицензия им была выдана до 30 сентября 2029 года на разведку и добычу строительных песков на Волгоградском месторождении, расположенном в 3-х км юго-западнее поселка Водстрой.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что решение о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии ВЛГ № 01339 ТЭ было вынесено без учета норм постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году", принятого с целью защиты прав предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В соответствии с указанным постановлением в текущем году право пользования недрами не прекращается, в том числе в связи с истечением, установленного в лицензии срока ее действия. По данным основаниям в адрес областного комитета прокуратурой было внесено представление. Однако действенных мер по устранению отмеченных нарушений принято не было. Прокуратура участвовала в судебном процессе в качестве заинтересованного лица. 
Судебное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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