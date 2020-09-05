В Волгограде на Лысой горе полыхает огонь

Общество 05.09.2020 15:32
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05.09.2020 15:32
В Советском районе Волгограда на Лысой горе полыхает трава. Как сообщили ИА "Высота 102" жители частного сектора, расположенного неподалеку, по округе разносится едкий черный дым. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания сухой растительности в районе улицы Воронова составляет несколько гектаров. На месте работают пожарные расчеты. Угрозы населению нет.
Несколько очагов возгорания травы также зафиксированы в районах Волгоградской области. Их ликвидируют сотрудники пожарно-спасательных частей.
Напомним, в регионе продолжает действовать противопожарный режим - гражданам запрещено разводить костры не только в лесах, но и на приусадебных участках. ГУ МЧС по области призывает жителей соблюдать меры противопожарной безопасности.
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