МВД России закупило для волгоградских полицейских 58 новых иномарок

Общество 04.09.2020 15:10
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04.09.2020 15:10
Сегодня сотрудникам подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области были переданы новые автомобили от МВД России. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, торжественная церемония вручения служебного автотранспорта состоялась на нижней террасе набережной им. 62-й Армии в Волгограде.
МВД закупило автомобили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Региональному главку передано 58 автомашин марок "Шкода Октавиа". Служебный транспорт, оборудованный по последнему слову техники, прежде всего будет использован для обслуживания федеральных трасс региона и в крупных муниципальных образованиях таких, как Волгоград, Волжский и Камышин.
Ключи от нового служебного транспорта руководителям территориальных подразделений ГИБДД вручил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Он отметил, что пополнение автопарка волгоградской госавтоинспекции позволит повысить безопасность дорожного движения на дорогах области.
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