МВД России закупило для волгоградских полицейских 58 новых иномарок





Сегодня сотрудникам подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области были переданы новые автомобили от МВД России. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, торжественная церемония вручения служебного автотранспорта состоялась на нижней террасе набережной им. 62-й Армии в Волгограде.

МВД закупило автомобили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Региональному главку передано 58 автомашин марок "Шкода Октавиа". Служебный транспорт, оборудованный по последнему слову техники, прежде всего будет использован для обслуживания федеральных трасс региона и в крупных муниципальных образованиях таких, как Волгоград, Волжский и Камышин.





Ключи от нового служебного транспорта руководителям территориальных подразделений ГИБДД вручил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Он отметил, что пополнение автопарка волгоградской госавтоинспекции позволит повысить безопасность дорожного движения на дорогах области.



