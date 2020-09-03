Без галочки: волгоградцев поздравят с Днем города в едином стиле





Визуальные поздравления волгоградцев с Днем города в этом году будут без нового бренда в виде обрезанной "галочки", но в едином стиле - с сине-голубой волной. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на художественное оформление информационных конструкций в городе-герое в рамках подготовки к празднованию Дня города планируется израсходовать из бюджета 497 тысяч 100 рублей.





Эскизы плакатов для украшения Волгограда приводятся в документах закупки, которая осуществляется у единственного поставщика - ИП Титенок Антон Владимирович.





На плакатах изображены узнаваемые места Волгограда, такие как фонтан "Искусство" на Центральной набережной, сквер им. Александры Пахмутовой, катер БК-31, новый сквер напротив здания заводоуправления "Красного Октября" и др. На всех плакатах присутствует волна, выполненная в бело-сине-голубых тонах. Несмотря на то, что извещение о закупке было опубликовано 2 сентября, поздравительные плакаты с волной уже можно увидеть в Волгограде. Например, у ресторана "Маяк" на праздничном билборде изображен Александро-Невский собор и новый сквер возле него. Справедливости ради отметим, что эскиза с храмом в документации к данной закупке не было.

Отметим, что разработанного за более чем 3 миллиона рублей нового бренда Волгограда, напоминающего обрезанную букву "V", на поздравительных плакатах нет. Бренд, к которому прилагается еще и слоган "Там встречается всё", разработан компанией "Красава Про".

Город Волгоград, где встречается всё, в эти выходные отметит свой 431-й День рождения.



