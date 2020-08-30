Новыми жертвами коронавируса стали немолодые жители Волгоградской области





В региональном оперштабе сообщили подробности новых смертельных случаев от коронавируса, подтвержденных за минувшие сутки. По сведениям ИА «Высота 102», не пережили инфекцию две женщины и двое мужчин. 62-летняя жительница Волжского обратилась за медицинской помощью спустя пять дней после того, как почувствовала первые признаки недомогания. Она умерла в городской больнице №2, куда ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. У женщины были заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Не удалось спасти жизнь и 60-летней волгоградки. Она также пять дней пыталась лечиться самостоятельно, скончалась в клинической больнице №5 и имела хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

89-летний житель Волгограда был госпитализирован в больницу №15 с подозрением на инсульт. Как выяснилось, он контактировал с ранее заразившимся коронавирусом. Смерть наступила от СOVID-19 на фоне сопутствующих хронических заболеваний сердца и мочевыделительной системы.

Не пережил инфекцию и 83-летний житель Ленинского района. Он сообщил медикам о своем плохом самочувствии спустя неделю после первых признаков болезни. Имеющий проблемы с сердцем пенсионер скончался в Ленинской ЦРБ.

Напомним, всего в Волгоградской области от коронавируса умерли уже 97 человек.



