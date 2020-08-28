



Банк «Открытие» занял 6-е место в рейтинге Forbes лучших российских банков для миллионеров. Forbes попросил банки раскрыть число клиентов с финансовыми активами от 1 млн долларов. В этом году в российских банках оказалось 76 тысяч таких клиентов. В итоге Открытие Private Banking стал одним из лидеров российского банковского рынка по работе с состоятельными клиентами, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Составители рейтинга отмечают, что российские частные банки во время пандемии наблюдали повышенный интерес обеспеченных клиентов к инвестиционным продуктам - люди с финансовым капиталом от 1 млн долларов спешили воспользоваться возможностью и купить подешевевшие активы.

Объем активов под управлением Открытие Private Banking с начала 2020 года вырос на 15% - до 450 млрд рублей, количество клиентов увеличилось на 20%. С начала 2019 года банк «Открытие» запустил более 150 структурных продуктов, агрессивные стратегии давали клиентам доходность до 40% в валюте. С начала 2020 года в общем портфеле клиентских средств Private Banking выросла доля инвестиций с 34,8% до 42%.

Для составления рейтинга были опрошены более 30 представителей банков и финансовой индустрии. Рейтинговый балл для российских банков на 20% зависел от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, на 20% - от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Еще 60% результата определил набор конкретных бизнес-показателей: размер активов, международные рейтинги, количество клиентов и офисов, ставки по депозитам.

Итоговое рейтинговое число было рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг - 100 баллов.

Виктория Денисова, старший вице-президент, директор департамента Открытие Private Banking:

«Мы рады получить высокую оценку профессионального сообщества и войти в число лучших российских банков для состоятельных клиентов. Открытие Private Banking обеспечивает клиентам высокое качество сервиса, помогает приумножить капитал и достойно пережить самые непростые ситуации, в том числе пик коронакризиса. Наши клиенты по достоинству оценивают профессионализм команды Открытие Private Banking и набор инвестиционных стратегий, которые мы предлагаем».



