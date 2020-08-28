Экономика

Открытие Private Banking впервые вошел в рейтинг лучших российских банков для состоятельных клиентов

Экономика 28.08.2020 14:16
0
28.08.2020 14:16


Банк «Открытие» занял 6-е место в рейтинге Forbes лучших российских банков для миллионеров. Forbes попросил банки раскрыть число клиентов с финансовыми активами от 1 млн долларов. В этом году в российских банках оказалось 76 тысяч таких клиентов. В итоге Открытие Private Banking стал одним из лидеров российского банковского рынка по работе с состоятельными клиентами, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Составители рейтинга отмечают, что российские частные банки во время пандемии наблюдали повышенный интерес обеспеченных клиентов к инвестиционным продуктам - люди с финансовым капиталом от 1 млн долларов спешили воспользоваться возможностью и купить подешевевшие активы.
Объем активов под управлением Открытие Private Banking с начала 2020 года вырос на 15% - до 450 млрд рублей, количество клиентов увеличилось на 20%. С начала 2019 года банк «Открытие» запустил более 150 структурных продуктов, агрессивные стратегии давали клиентам доходность до 40% в валюте. С начала 2020 года в общем портфеле клиентских средств Private Banking выросла доля инвестиций с 34,8% до 42%.
Для составления рейтинга были опрошены более 30 представителей банков и финансовой индустрии. Рейтинговый балл для российских банков на 20% зависел от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, на 20% - от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Еще 60% результата определил набор конкретных бизнес-показателей: размер активов, международные рейтинги, количество клиентов и офисов, ставки по депозитам.
Итоговое рейтинговое число было рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг - 100 баллов.
Виктория Денисова, старший вице-президент, директор департамента Открытие Private Banking:
«Мы рады получить высокую оценку профессионального сообщества и войти в число лучших российских банков для состоятельных клиентов. Открытие Private Banking обеспечивает клиентам высокое качество сервиса, помогает приумножить капитал и достойно пережить самые непростые ситуации, в том числе пик коронакризиса. Наши клиенты по достоинству оценивают профессионализм команды Открытие Private Banking и набор инвестиционных стратегий, которые мы предлагаем».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экономика
28.08.2020 12:31
Экономика 28.08.2020 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 10:35
Экономика 28.08.2020 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2020 10:03
Экономика 28.08.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.08.2020 16:15
Экономика 27.08.2020 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2020 14:07
Экономика 27.08.2020 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2020 15:48
Экономика 26.08.2020 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2020 13:46
Экономика 26.08.2020 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2020 09:52
Экономика 26.08.2020 09:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2020 09:03
Экономика 26.08.2020 09:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.08.2020 19:14
Экономика 25.08.2020 19:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2020 17:17
Экономика 25.08.2020 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2020 15:12
Экономика 25.08.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2020 11:12
Экономика 25.08.2020 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2020 10:01
Экономика 25.08.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.08.2020 20:49
Экономика 24.08.2020 20:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:24
МЧС предупредило о граде и урагане в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:15
Житель Волгограда получил в новой квартире космический счет за коммуналкуСмотреть фотографии
14:35
В Волгоградской области мошенником признали депутата-директора спортшколыСмотреть фотографии
14:16
Открытие Private Banking впервые вошел в рейтинг лучших российских банков для состоятельных клиентовСмотреть фотографии
14:12
В Волгоград привезли латексные фигуры участников исторического пленения ПаулюсаСмотреть фотографии
12:35
Без звонков и общих перемен: школы Волгоградской области начинают новую жизньСмотреть фотографии
12:31
Сады Придонья выпустили новые продукты в детской линейкеСмотреть фотографии
12:31
В Калачевском интернате Волгоградской области уже 49 человек заболели коронавирусомСмотреть фотографии
12:15
Все из-за гельминтов: в волгоградских детских поликлиниках больше нет очередейСмотреть фотографии
11:43
Суточный рекорд по смертности от коронавируса зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
Билайн в Волгограде начал подключать eSIMСмотреть фотографии
11:16
Отдел полиции подняли по тревоге в Волгоградской области из-за пропавшего малышаСмотреть фотографии
11:03
С 1 сентября в Волгограде возобновляется работа трамвайных маршрутов № 6 и 7Смотреть фотографии
10:39
Разорвало пополам: в Волжском из-за смертельного ДТП останавливались трамваиСмотреть фотографии
10:03
Курс на создание портовых комплексов: Олег Савченко прочит расцвет экспорта из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
Вшивость населения Волгоградской области снизиласьСмотреть фотографии
09:37
На улице Волгограда появилась дополнительная полосаСмотреть фотографии
09:23
Для обманутых клиентов волгоградских автосалонов замаячил свет в конце тоннеляСмотреть фотографии
08:12
В здании Волгоградского ЦУМа откроют ресторанСмотреть фотографии
22:00
Узнай преступников: СК рассчитывает на зоркие глаза жителей ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
Волгоградская область получила вакцину от трех штаммов гриппаСмотреть фотографии
16:47
Ни в какие ворота: руководитель Волгоградского УФАС – о «могильной тишине»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:38
В Волгограде на месяц закрыли гостиницу зверски убитого бизнесменаСмотреть фотографии
16:15
ПСБ будет развивать социальные проекты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградском УФАС изучили изменение цен на бензин и медицинские маскиСмотреть фотографии
15:16
Прокурор Волгоградской области вскрыл нарушения в исправительной колонииСмотреть фотографии
15:09
Под Волгоградом гремят взрывы: идет «Армия-2020»Смотреть фотографии
14:06
Болельщика «Спартака» арестовали на неделю за дым на «Волгоград Арене»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Смерть на трамвайных путях: в Волжском автомобилист врезался в столбСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Студенты МГУ впервые проходят производственную практику на волгоградском «КАУСТИКе» в онлайн-форматеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 