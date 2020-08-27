Под Волгоградом гремят взрывы: идет «Армия-2020»





Многофункциональный парк «Патриот» совместно с Министерством обороны РФ создают в Волгоградской области на базе бывшего авиаклуба «Юный ястреб». Губернатор Андрей Бочаров и командир 20-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Вадим Клименко сегодня дали старт проведению на этой площадке масштабного международного военно-технического форума «Армия – 2020», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В этом году армейский форум проходит в течение трех дней — это даст возможность всем желающим не только увидеть показательные выступления и отработку различных операций военнослужащими, но и лично осмотреть технику и вооружение, испытать свои силы в стрельбе, пообщаться с военными специалистами. Здесь представлено более 20 единиц боевой и спецтехники: танки Т-90А и Т-72Б3, боевая машина пехоты третьего поколения, реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1» и другие образцы. На площадке форума также развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Второй год в форуме принимает участие банк ПСБ. Напомним, в конце декабря 2019 года ПСБ был законодательно присвоен статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.





На форуме банк организовал обсуждение представителями оборонно-промышленного комплекса развитие диверсификации, актуальных вопросов финансирования и меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции. И примеры такой работы уже есть. Так, в августе ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Военторг» объявили о совместном проекте в рамках программы лояльности «Партнеры Армии России» Министерства обороны РФ по выпуску и продвижению капсульной коллекции одежды и аксессуаров, которая специально разработана специалистами дизайн-бюро Военторга.

На многофункциональной площадке парка можно будет проводить патриотические мероприятия, увидеть военные машины и лично испытать их. Кроме того, здесь будет развернут музей под открытым небом с историческими и современными образцами авиационной и другой техники.

Напомним, возрожденный авиационно-спортивный клуб имени Числова сегодня востребован не только как обучающая и тренировочная площадка для молодежи — проведение здесь международного военно-технического форума «Армия - 2020» также показывает потенциал базы для решения задач по обеспечению безопасности страны. А ведь еще недавно регион мог потерять клуб, его удалось сохранить благодаря своевременным действиям властей по возрождению прославленного центра.

Сейчас идет модернизация материально-технической базы парка. Уже приобретены самолеты АН-2 и АН-2ПК, парашютно-десантная экипировка, возведены корпуса по летной и парашютной подготовке, а также казармы и музей. В настоящее время ведется строительство командно-диспетчерского пункта, общежития для студентов и КПП, административного корпуса. Обновляемая инфраструктура позволяет создать необходимые условия для обучения как дня новичков, так и для уже профессиональных парашютистов из Волгоградской области и соседних регионов РФ. Кроме того, в Суровикинском районе на базе конного клуба открыл филиал клуба, где у подрастающего поколения появилась возможность получать профессиональную подготовку по верховой езде, а также проводить показательные выступления.



