Шизофреник и алкоголик рулили в Урюпинске

Действие прав на управление транспортными средствами у двух лиц, имеющих медицинские противопоказания, прекращено после проверки Урюпинской межрайонной прокуратуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, установлено, что на учете у врача-нарколога ГБУЦ Урюпинской ЦРБ с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» состоит житель Урюпинска, имеющий водительское удостоверение на право управления транспортом категорий «А» и «В».

Еще один местный житель, имеющий водительское удостоверение на право управления транспортными средствами семи категорий, наблюдается у психиатра ГБУЦ Урюпинской ЦРБ с диагнозом «шизофрения».

Согласно действующему законодательству, лица, страдающие подобными заболеваниями, не имеют права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, поскольку это ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения. В суд были предъявлены административные исковые заявления о прекращении права на управление транспортным средством. Урюпинский городской суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме.



