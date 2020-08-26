



Сегодня на «Волгоград Арене» «Ротор» встречался с московским «Спартаком» и проиграл столичному клубу. Как сообщает ИА «Высота 102», первый тайм прошел при подавляющем преимуществе красно-белых, тогда как «Ротор» выбрал оборонительную тактику. Однако Даниилу Степанову удалось в какой-то момент перехватить мяч на чужой половине поля, довести его до ворот противника и нанести опасный удар. Но вратарю «Спартака» удалось его отбить. Попытка добивания также не увенчалась успехом.





Во втором тайме случилось ожидаемое – «Спартак» забил гол в ворота «Ротора» с пенальти. Игрок красно-белых Зелимхан Бакаев открыл счет в матче. На 74-ой минуте у волгоградцев представился отличный шанс отыграться. Зурико Давиташвили оказался один на один с вратарем «Спартака», мощным ударом послал мяч в дальний угол ворот, но защитник красно-белых спас команду. В добавленное время Зурико Давиташвили нанес еще один удар по воротам «Спартака», на этот раз гостей спас каркас ворот. Сравнять счет у волгоградцев так и не получилось - не повезло.

Отметим, что атмосфера на стадионе царила по-настоящему праздничная: заполненные на 40% трибуны гудели и взрывались на каждом остром моменте, а их в этот раз было достаточно.

Напомним, что волгоградская команда по итогам пяти игр находится на последней строчке турнирной таблицы.







