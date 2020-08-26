Общество

Без сенсаций: волгоградский «Ротор» красиво проиграл московскому «Спартаку» - 0:1

Общество 26.08.2020 21:28
0
26.08.2020 21:28


Сегодня на «Волгоград Арене» «Ротор» встречался с московским «Спартаком» и проиграл столичному клубу. Как сообщает ИА «Высота 102», первый тайм прошел при подавляющем преимуществе красно-белых, тогда как «Ротор» выбрал оборонительную тактику. Однако Даниилу Степанову удалось в какой-то момент перехватить мяч на чужой половине поля, довести его до ворот противника и нанести опасный удар. Но вратарю «Спартака» удалось его отбить. Попытка добивания также не увенчалась успехом. 

Во втором тайме случилось ожидаемое – «Спартак» забил гол в ворота «Ротора» с пенальти. Игрок красно-белых Зелимхан Бакаев открыл счет в матче. На 74-ой минуте у волгоградцев представился отличный шанс отыграться. Зурико Давиташвили оказался один на один с вратарем «Спартака», мощным ударом послал мяч в дальний угол ворот, но защитник красно-белых спас команду. В  добавленное время Зурико Давиташвили нанес еще один удар по воротам «Спартака», на этот раз гостей спас каркас ворот. Сравнять счет у волгоградцев так и не получилось - не повезло.
Отметим, что атмосфера на стадионе царила по-настоящему праздничная: заполненные на 40% трибуны гудели и взрывались на каждом остром моменте, а их в этот раз было достаточно.
Напомним, что волгоградская команда по итогам пяти игр находится на последней строчке турнирной таблицы.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
26.08.2020 21:40
Общество 26.08.2020 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 19:51
Общество 26.08.2020 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 17:30
Общество 26.08.2020 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 16:19
Общество 26.08.2020 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 15:25
Общество 26.08.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2020 15:09
Общество 26.08.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 13:19
Общество 26.08.2020 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2020 12:38
Общество 26.08.2020 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.08.2020 18:58
Общество 25.08.2020 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2020 16:30
Общество 25.08.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2020 16:25
Общество 25.08.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2020 14:54
Общество 25.08.2020 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2020 08:27
Общество 25.08.2020 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2020 17:15
Общество 24.08.2020 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2020 16:17
Общество 24.08.2020 16:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
«За август платить нечем»: знаменитые Сурские бани в Волгограде на грани разоренияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:28
Без сенсаций: волгоградский «Ротор» красиво проиграл московскому «Спартаку» - 0:1Смотреть фотографии
19:51
Болельщики «Спартака» раскрасили будни Волгограда (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
19:27
Сентябрь на носу: какие законы вступят в силуСмотреть фотографии
17:49
Реальный разговор: волгоградка ошарашила телефонного аферистаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
В Волгограде столкнувшиеся с очередями детские поликлиники меняют график работыСмотреть фотографии
17:16
«Пилите, Шура, пилите»: в офисах волгоградских управляющих компаний прошли обыскиСмотреть фотографии
16:19
Болельщики «Спартака» поднялись на Мамаев Курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:48
«Эмоции – настоящие!»: РИТЭК провел конкурс профмастерства в формате онлайнСмотреть фотографии
15:25
Сбербанк снизил ставку по образовательному кредиту с господдержкой до 3%Смотреть фотографии
15:23
Во все тяжкие: в Волгограде два студента «закладывали» все летоСмотреть фотографии
15:11
Новый обучающий модуль поможет самостоятельно организовать путешествиеСмотреть фотографии
15:09
Так бывает: под Волгоградом глава поселения осыпал дочь муниципальными контрактамиСмотреть фотографии
13:34
От коронавируса в Волгограде умерли мужчины с подорванным здоровьемСмотреть фотографии
13:19
Команда московского «Спартака» перед игрой с волгоградским «Ротором» посетила Мамаев курганСмотреть фотографии
12:38
Россияне оценили уровень заботы работодателей о своем здоровьеСмотреть фотографии
12:03
Две смерти и более сотни заболевших: коронавирус шагает по плато в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
Нашел, потратил, в тюрьму: в Волгограде 18-летний парень сходил на шопинг с чужой картойСмотреть фотографии
09:52
Опасный вредитель из субтропиков проник в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области в июле безработица продолжила ростСмотреть фотографии
21:11
Модно и можно: две волгоградские поликлиники получат аппараты КТСмотреть фотографии
19:14
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 4,7% годовыхСмотреть фотографии
18:58
Волгоградцы "атаковали" электронную приемную Госдумы жалобами на областных депутатов из-за московского времениСмотреть фотографии
17:34
Просто жесть: в Волгограде четыре человека ранены в ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
17:17
Клиенты Поволжского банка Сбербанка предпочитают оплачивать услуги ЖКХ с помощью мобильного приложенияСмотреть фотографии
17:03
Повернуть время вспять обязали арендатора земли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Заболевших коронавирусом пациентов интерната в Волгоградской области вывезли в психбольницуСмотреть фотографии
16:25
Новый кончик носа испортил жизнь жительнице ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Банк «Открытие»: предприниматели могут оформить инкассацию удаленноСмотреть фотографии
15:10
Первый удар микст-инфекций в Волгоградской области примут провизорные госпиталиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 