Общество

Россияне оценили уровень заботы работодателей о своем здоровье

Общество 26.08.2020 12:38
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26.08.2020 12:38


46% офисных сотрудников в России считают, что работодатели так или иначе заботятся об их здоровье в связи с пандемией ковид-19. По мнению 54%, работодатели не предпринимают никаких мер по охране здоровья персонала. Крупные компании защищают своих работников лучше, чем мелкие и средние. Среди тех, кто не слишком хорошо защищает персонал, оказались и медицинские компании. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка «Открытие», таковы результаты опроса, проведенного крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, банком «Открытие и страховой компанией «Росгосстрах жизнь».
Наиболее внимательно к здоровью сотрудников относятся нефтегазовые компании (о наличии защитных мер на работе указали 83% респондентов, занятых в этой отрасли), телекоммуникационных компаний (71%)  и финансовых организаций (62%).
Чаще всего на отсутствие на работе мер по защите здоровья жаловались респонденты, работающие на металлургических и металлообрабатывающих предприятиях (82%), в автомобильном бизнесе (73%), сотрудники компаний сферы розничной торговли (70%), компаний – производителей товаров народного потребления (65%) и компаний, предоставляющих услуги для бизнеса (64%). Среди аутсайдеров также сотрудники учреждений медицинского сектора (видимо, расчет на то, что медики болезней не боятся), в том числе фармацевтических компаний и аптек (63%), и компаний – производителей/поставщиков продуктов питания (63%).
Среди главных мер заботы о сотрудниках респонденты чаще всего выделяли наличие безопасного рабочего места, оснащенного всем необходимым (24%), и полис ДМС (23%).
Каждому десятому респонденту (11%) работодатель оплачивает поездки на такси до работы. Наиболее часто такую поддержку оказывают нефтегазовые компании (23% респондентов — сотрудников компаний этого сектора рассказали о практике оплаты такси работодателем), перевозчики / логистические компании (21%), а также производители и поставщики продуктов питания (17%).
Наибольшая доля респондентов, добирающихся на работу и с работы на общественном транспорте, — сотрудники компаний финансового сектора (70%), строительных и девелоперских компаний (61%), компаний, предоставляющих услуги для бизнеса (60%), учреждений медицинской и фармацевтической отрасли (54%) и IT-компаний (53%).
Чем крупнее компания, тем чаще ее сотрудники отмечают наличие мер по охране здоровья. О том, что работодатель в условиях пандемии принимает те или иные защитные меры, рассказали более 63% респондентов из компаний со штатом более 1000 сотрудников, 51% респондентов из компаний со штатом 501-1000 сотрудников, и всего 34% респондентов из общего числа опрошенных сотрудников компаний со штатом менее 50 человек.

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