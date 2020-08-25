Экономика 25.08.2020 10:01
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25.08.2020 10:01
Стратегия промышленной интеграции, направленная на объединение однопрофильных площадок, успешно сработала на примере уже нескольких предприятий Волгоградской области. По мнению Олега Савченко - промышленника и руководителя комиссии регпарламента по реализации национальных и приоритетных областных проектов развития, в перспективе предприятия, которые ковали советскую славу индустриального Волгограда, смогут стать современными и высокотехнологичными, сохранив основные направления производства. «Крах мог ожидать «Красный Октябрь» и ВЗБТ. Оказавшись в частных руках, они фактически были выведены из-под контроля государства. Лишь своевременная декриминализация, аудит и возвращенное доверие федерального центра спасли их от разграбления, а коллективы – от безработицы и многомиллионных долгов по зарплате», - считает Олег Савченко.
«Вновь встать на ноги и получить заказы заводу буровой техники помогла интеграция – предприятие стало частью корпорации «Красный Октябрь». ВЗБТ -предприятие, которое делало вышки, нефтедобывающие платформы для всей страны. Поэтому то, что оно заработало, уже хорошо. То, что оно теперь объединяется, и делается крупное промышленное объединение, тоже хорошо, потому что мы убираем все издержки. У предприятий, которые работают с металлом, есть все основания быть лидерами на отечественном рынке. Объединение – именно тот шаг, который будет этому способствовать», - Олег Савченко уверен, что теперь и средства федеральной поддержки могут привлекаться в большем объеме, ведь ответственность лежит на одной организации с четкими перспективы.
Стоит отметить, что возрождение таких предприятий, как «Красный Октябрь» потребовало буквально сверхусилий.
«Я просто наблюдал со стороны, как это происходит в комитете по промышленности, в руководстве Волгоградской области – все были непростые решения. Многим известно тяжелое прошлое - как легко приватизировались, как легко банкротились, разворовывались эти предприятия, по-другому не скажу. Но как же сложно было создавать и строить все заново, создавать все цепочки промышленные и технологичные. Но точка невозврата пройдена», - говорит Олег Савченко и подчеркивает , что доказать состоятельность промпредприятия может только действующими контрактами на производство продукции. Сейчас уверенность в успехе есть - и «Красный Октябрь», и ВЗБТ обеспечены заказами не на месяцы, а уже на годы вперед.
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