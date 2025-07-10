МЧС предупредило волгоградцев о 41-градусной жаре





10 июля управление МЧС России по Волгоградской области выпустило экстренное предупреждение о экстремально жаркой погоде. По данным ведомства, в ближайшие четыре дня в регионе воздух прогреется до +41 ºC.

- В период 14:00 - 17:00 часов 10 июля и во второй половине дня 11, 12, 13 июля 2025 на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40...+41ºС, - подчеркнули спасатели.

Гражданам, находящимся в летний зной на улице, специалисты рекомендуют по возможности находиться в тени, пить больше воды и не снимать головные уборы.

Напомним, ранее редакция сообщала о введении в Волгоградской области жёлтого уровня погодной опасности из-за суховея.