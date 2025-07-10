Волгоградские трассы спасают от пекла поливочные машины

В Волгоградской области на трассы вывели поливочные машины, которые охлаждают водой раскаленный асфальт. Как сообщили V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, это делается для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по сети федеральных автодорог.

- При температуре свыше 32 градусов подрядные организации, ответственные за содержание автодорог, проливают водой проезжую часть в наиболее опасных местах. Это спуски, подъемы, места разгона и торможения. Задача – уменьшить нагрев асфальта, и как следствие, предотвратить образования колеи и аварийных ситуаций на дороге, - сообщили в управлении.

На трассах Волгоградской области для этого задействовано уже 17 поливочных машин.

Напомним, что в Волгоградской области до конца недели установится сильная жара до +41ºС.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград