Общество

Пострадавшие от разгерметизации паропровода на ВТЗ перевезены в Волгоград

Общество 10.07.2025 17:31
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10.07.2025 17:31


10 июля комитет здравоохранения Волгоградской области прокомментировал состояние четверых пострадавших после разгерметизации паропровода в одном из цехов Волжского трубного завода. По информации медиков, рабочие перевезены для лечения в Волгоград.

- В результате инцидента на одном из промышленных предприятий 4 мужчины доставлены в больницу скорой медицинской помощи №25. Мужчины 66 и 46 лет проходят лечение в ожоговом отделении, состояние стабильное. Мужчины 43 и 36 лет получают необходимую медицинскую помощь в условиях реанимации, их состояние тяжелое, - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно о том, что СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование находится на контроле у прокуратуры Волгоградской области.

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