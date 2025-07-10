Сегодня, 10 июля, специалисты подрядной организации из Китая установили первую 22-метровую «мертвую петлю» на экстрим-аттракционе «Русские горки» в ЦПКиО Волгограда, передает V102.RU.





Фотограф информагентства Андрей Поручаев побывал на стройплощадке новых горок и показал, как монтируют в Волгограде этот масштабный аттракцион.









Вторая «петля» также практически установлена – ее монтаж будет завершен завтра, 11 июля. Над этим работают 20 человек. Задействовано три крупногабаритных крана грузоподъемностью 60, 80 и 100 тонн.





Представители парка пояснили, что вес каждой такой «петли» составляет 40 тонн. Всего их на аттракционе будет две. После завершения их установки специалисты приступят к формированию 700-метровой трассы. Для нее пока монтируют специальные опоры.









- Прокатиться на высотном объекте развлечения и преодолеть огромные кольца волгоградцы и туристы смогут уже в текущем сезоне, - обещают в парке.





Напомним, что пик «Русских горок» в Волгограде составит 34 метра. Скорость на трассе будет порядка 80 км/ч. Аттракцион сможет вместить за один раз 24 человека, которые получат бонусом шикарный вид на Волгу, стадион и парк.





















Фото: Андрей Поручаев / V102.RU