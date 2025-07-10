На детской железной дороге в Волгограде прошел профилактический рейд

Общество 10.07.2025 13:32
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10.07.2025 13:32
Юные железнодорожники привели профилактический рейд на Приволжской детской железной дороге в Волгограде с целью предотвращения несчастных случаев в зоне движения поездов.
Волгоградцам и гостям города рассказали о необходимости соблюдения правил личной безопасности вблизи железной дороги. Напомнили о категорическом запрете подъёма на крыши вагонов и цистерн, а также приближения к контактной сети. Кроме того, проинформировали о недопустимости использования мобильных телефонов и наушников при переходе через железную дорогу и раздали профилактические памятки.
Напомним, что с 18 апреля увеличился размер штрафов за безответственное поведение вблизи железной дороги. За повреждение защитных лесонасаждений или ограждений вдоль железнодорожных путей предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, нарушителям придётся заплатить 500 рублей.
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