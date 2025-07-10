Под Волгоградом фермер захламил пластиком и шифером 2,5 сотки земли





Волгоградские специалисты Россельхознадзора в рамках выездного обследования выявили на земельном участке сельхозназначения внушительную свалку. Как уточнили в ведомстве, землю захламили в Камышинском районе.

- В ходе обследования сельхозугодий выявлены очаги захламления строительными и бытовыми отходами (битый шифер, картонные коробки, полиэтиленовые пакеты с мусором, пластмассовые бутылки, строительные материалы и другое). Общая площадь захламления составляет 250 кв. м. На момент выездного обследования уборка захламления не осуществлялась, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Собственнику участка выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства. Ему предписано привести участок в состояние, пригодное для использования.

Фото: архив V102.RU