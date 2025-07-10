Общество

Жители Дубовки четвертые сутки живут без воды в 40-градусную жару

Общество 10.07.2025 15:30
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10.07.2025 15:30


В редакцию информагентства «Высота 102» массово поступают жалобы от жителей города Дубовка Волгоградской области на длительное отсутствие водоснабжения. Как рассказали люди, без воды они живут с 7 июля в 40-градусную жару.

Жителям приходится покупать бутилированную воду, поскольку подвоз воды, по их словам, со стороны властей за эти дни так и не был организован. 

- В городе у некоторых еще как-то пробивается струйка воды, но на нужды и этого не хватает. Кто-то спасается технической, кипятят ее. В администрации пообещали еще вчера вечером дать воду, но ее мы так и не увидели, - поделилась с журналистами одна из местных жительниц. 

Местные власти сегодня пояснили жителям Дубовки, что отсутствие водоснабжения связано с реконструкцией ветхих сетей и повышенным спросом на ресурс в летний период. Так, с 9 июля частично было приостановлено водоснабжение верхней и центральной части г. Дубовка для проведения работ по замене ветхих сетей водопровода на участке протяженностью 450 метров с устройством колодцев и установкой задвижек по улице Воронежской, в границах домовладений № 30-86. 

В администрации Дубовского района и водоканале поспешили успокоить жителей, пояснив, что в ремонте на участке по улице Воронежской задействованы все возможные силы для скорейшего устранения проблемы. 

На улице Воронежской водоснабжение будет восстановлено поэтапно, по мере переподключения абонентов: 

9 июля – квартал от ул. Советской до ул. Московской; 

10 июля – квартал от ул. Московской до ул. Харьковской; 

11 июля – квартал от ул. Харьковской до ул. Воронежской, 30. 

- Возможно, после отключения местами образовались воздушные пробки, и поэтому на некоторых участках водоснабжение еще не стабилизировалось. Отключений на других участках города пока не планируется. На Воронежской организован подвоз питьевой воды, - пояснили в МАО «Водоканал».

Также в водоканале предупредили, что ремонтные работы продолжатся еще на следующей неделе. Новый этап затронет улицу Северную в границах домов №13-38, где также будет заменен ветхий водопровод. Работы будут проводиться и на поливочной станции «Флора», где рабочие произведут установку и пуско-наладочные работы энергоэффективного насоса с электродвигателем для подачи технической воды в весенне-летний период.

- Кроме того, произойдет замена двух участков сети технического водопровода, которые находятся в наиболее ветхом состоянии: ул. Воронежская – 150 метров и ул. Юбилейная – 350 метров. А также ремонт и восстановление скважины № 3998 (9) в районе ПМК, - добавили в водоканале. 

Для подвоза питьевой воды жители также могут оставить заявку по телефону диспетчерской службы: 8 (84458) 3-37-07. По этому же номеру также сообщить о проблемах с водоснабжением.

Напомним, в июле прошлого года жители Дубовского района также обращались в редакцию информагентства по той же проблеме. Тогда с проблемами подачи питьевой воды коснулись тысячи жителей районного центра. Власти также объясняли проблемы с водоснабжением 


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