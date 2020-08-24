Умер третий подросток: шокирующие фото с места страшного ДТП в Городищенском районе

Происшествия 24.08.2020 12:14
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24.08.2020 12:14
Сегодня ночью в больнице скончался 14-летний подросток, который получил тяжелые травмы в ДТП в Городищенском районе. Информацию ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СКР по Волгоградской области. Таким образом, в аварии удалось выжить лишь одному человеку - 17-летний парень сейчас находится в удовлетворительном состоянии.
ДТП, жертвами которого стали трое подростков, двое из них - братья, произошло 23 августа в Городищенском районе примерно в 3 часа ночи на 59 км автодороги Р-22 «Каспий» (ст.Качалинская – х.Вертячий – п.Гумрак).
Как установлено следствием, подростки решили покататься на старом автомобиле марки ВАЗ, который один из товарищей приобрел для наработки практического опыта вождения. Прав юный водитель не имел, а сам автомобиль нуждался в ремонте. 16-летний парень сел за руль, трое его друзей расположились на пассажирских креслах, поехать компания решила в Дзержинский район Волгограда к знакомым. По дороге домой несовершеннолетний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем, съехав на обочину, совершил столкновение с барьерным ограждением. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний водитель и его 14-летний пассажир скончались на месте. Еще двое несовершеннолетних 14-ти и 17-ти лет были госпитализированы. Скорую помощь и полицию смог вызвать самый старший из товарищей.
Фото volgograd_news_34
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