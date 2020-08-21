У Елены Исинбаевой в голове вакуум

Общество 21.08.2020 16:42
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21.08.2020 16:42
Знаменитая волгоградская прыгунья с шестом Елена Исинбаева порадовала подписчиков новым постом в Instagram. Как сообщает ИА «Высота 102», двукратная олимпийская чемпионка рассказала о состоянии, когда «просто тупо смотришь в окно и в голове вакуум». «У вас такое бывает... хочу то, не знаю что… хочу туда, не знаю куда», - выдала глубокомысленный текст спортсменка, которая являлась членом рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны.
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