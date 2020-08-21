Общество

У Елены Исинбаевой в голове вакуум

Общество 21.08.2020 16:42
0
21.08.2020 16:42


Знаменитая волгоградская прыгунья с шестом Елена Исинбаева порадовала подписчиков новым постом в Instagram. Как сообщает ИА «Высота 102», двукратная олимпийская чемпионка рассказала о состоянии, когда «просто тупо смотришь в окно и в голове вакуум».  «У вас такое бывает... хочу то, не знаю что… хочу туда, не знаю куда», -  выдала глубокомысленный текст спортсменка, которая являлась членом рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
21.08.2020 17:12
Общество 21.08.2020 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.08.2020 17:10
Общество 21.08.2020 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2020 16:57
Общество 21.08.2020 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2020 16:12
Общество 21.08.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2020 16:01
Общество 21.08.2020 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.08.2020 13:08
Общество 21.08.2020 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2020 11:02
Общество 21.08.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2020 10:26
Общество 21.08.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2020 09:42
Общество 21.08.2020 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2020 08:47
Общество 21.08.2020 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2020 07:16
Общество 21.08.2020 07:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2020 16:08
Общество 20.08.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2020 16:04
Общество 20.08.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2020 13:07
Общество 20.08.2020 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2020 12:15
Общество 20.08.2020 12:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:12
Компания "Виво маркет" готова обеспечить горячей пищей волгоградских школьниковСмотреть фотографии
17:10
Обнуление волгоградского «Химпрома»: вывеску сменили, площадку зачистилиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
Волгоградец потребовал в суде распустить облдуму из-за решения о возврате московского времениСмотреть фотографии
16:42
У Елены Исинбаевой в голове вакуумСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде на мосту через ВДСК у водителя случился инсультСмотреть фотографии
16:12
Бешеная лисица укусила жительницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
Студенты, берегитесь!: в Волгограде предупредили о последствиях регистрации фиктивных ИПСмотреть фотографии
14:13
Руководство Волгоградского областного суда показало доходыСмотреть фотографии
13:08
Стройка в центре Волгограда может отклониться от параметровСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде конспирация не помогла фальшивомонетчикуСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области уволили двоих депутатовСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области еще одна смерть от коронавирусаСмотреть фотографии
11:57
Под Волгоградом ищут виновных в циничном истреблении пойменного лесаСмотреть фотографии
11:11
Житель Волгоградской области пострадал из-за коровы и водителя-пьяницыСмотреть фотографии
11:02
Возможны затруднения: в Волгограде строят полосу для транзитного транспортаСмотреть фотографии
10:26
Волгоградский "Ротор" сделал ставку на грузинский темпераментСмотреть фотографии
09:53
Альфа-Банк открыл в Волгограде первый центр ипотечного кредитованияСмотреть фотографии
09:42
В Волгоградской области снизился средний размер пенсийСмотреть фотографии
09:12
Экс-страховой агент из Волжского задержана за подделку полисов ОСАГОСмотреть фотографии
08:47
Волгоградские вузы начнут новый учебный год в смешанном форматеСмотреть фотографии
07:16
Волгоградская область получит треть миллиарда рублей на путинские добавки классным руководителямСмотреть фотографии
21:02
Вагоноремонтное депо в Волгограде закрыли после жуткого взрываСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
В Волгоградской области разыскивают пропавшую без вести девушку-подросткаСмотреть фотографии
17:23
Обратились вовремя, но не помогло: две волгоградки умерли от ковидной пневмонииСмотреть фотографии
17:07
«Открытие Research»: рынок недвижимости благополучно пережил пик пандемии коронавирусаСмотреть фотографии
16:08
Замыкающий турнирную таблицу волгоградский "Ротор" набирает игроковСмотреть фотографии
16:05
Теперь в Сбербанк Онлайн можно купить полис ОСАГОСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области онкобольных лишают лечения из-за затерянных тестов на СОVID-19Смотреть фотографии
15:05
Время не ждет: Волгоградская облдума спешно направляет в Госдуму законопроект о переходе региона в московский часовой поясСмотреть фотографии
14:45
Игры на скорости 5G: Билайн показал «рай» для геймеровСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 