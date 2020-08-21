Волгоградские вузы начнут новый учебный год в смешанном формате

Общество 21.08.2020 08:47
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21.08.2020 08:47
Все вузы региона с первого сентября переходят на смешанный формат организации учебного процесса: лекции пройдут дистанционно, для проведения лабораторных и практических занятий в очном формате для групп студентов будут выделены индивидуальные помещения. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", было заявлено на видеосовещании заместителя губернатора Волгоградской области Зины Мержоевой с ректорами волгоградских высших учебных заведений. Чтобы минимизировать контакты, в вузах скорректируют учебные расписания. При входе в общежития и учебные корпусы организуют обязательную термометрию студентов и педагогов. Во всех помещениях до и после занятий будет проводиться влажная уборка с обработкой поверхностей моющими и дезинфицирующими средствами.
В ходе совещания ректоры доложили о подготовке вузов к началу учебного года. В учреждениях завершается проработка вопросов приема иностранных студентов, организации учебных занятий, закупка дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты, специального обеззаражающего оборудования.
Между тем, напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что все российские школы и вузы начнут новый учебный год в очном формате.
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