



Первое полугодие 2020 года закончилось для участников рынка жилой недвижимости достаточно благополучно. Многие из негативных прогнозов, которые давались во время пандемии, так и не реализовались. Главными факторами устойчивости рынка недвижимости на пике коронакризиса стали своевременная и эффективная господдержка, особенно ипотека под 6,5%, и новые правила финансирования строек с использованием эскроу-счетов, позволяющие продолжать строительство даже в отсутствии продаж, полагают эксперты «Открытие Research» - аналитического управления банка «Открытие». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

Подогреваемый государственной поддержкой спрос на первичное жилье позволил застройщикам по всей стране продолжать повышать цены на квартиры. По данным Росстата, цены в новостройках во втором квартале 2020 года выросли на 19,2% год году и на 2,7% в июне по сравнению с маем. Столь значительный рост цен также связан с увеличением доступности ипотеки: падение ставки по ипотеке до 6,5% и ниже значительно уменьшило размер ежемесячных выплат, что и позволило застройщикам поднимать стоимость квартир.

При этом стоимость строительства жилья в первом полугодии 2020 года в России практически не изменилась, показав рост на 1% по отношению к среднегодовому показателю 2019 года. По оценкам «Открытие Research», переход на новые правила финансирования застройщиков с использованием эксроу-счетов не привел к сильному удорожанию проектов, как того опасались многие участники рынка.

Таким образом, потенциальная маржинальность проектов жилищных комплексов за время пандемии увеличилась. При этом покупательская способность населения по очевидным причинам снижается. Даже если предположить, что у покупателей жилья в Москве уровень доходов не изменился, рост цен на 10% год к году кажется не обоснованным. Уже сейчас, по предварительным оценкам, в июле 2020 г. фиксируется падение количества сделок с новостройками на 20-30% год к году.

По мнению аналитиков банка Открытие», в случае дальнейшего повышения цен рынок рискует столкнуться с очередными проблемами по завершении госпрограммы ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года. В таком случае застройщики снова будут вынуждены давать дополнительные скидки или снижать цены до платежеспособного уровня. Если масштабную госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% продлят на 2021 год, рыночные ипотечные ставки могут успеть достигнуть сопоставимых с этой льготной ставкой значений, и тогда ее завершение не станет для рынка столь болезненным.

Сейчас эффект от льготной ипотеки отразился на спросе со стороны клиентов, приобретающих квартиры за собственные средства. Их доля в структуре продаж новостроек продолжает сокращаться. Из-за разницы в процентных ставках по ипотеке на первичном и вторичном рынках в отдельных проектах квартиры на «вторичке» стоят дешевле сопоставимых лотов в новостройках.

Рост стоимости жилья на вторичном рынке шел запаздывающими от новостроек темпами. Поэтому во втором квартале 2020 года в России «вторичка» подорожала лишь на 8% год к году, а в Москве - на 2%. В дальнейшем такой тренд приведет к перетеканию части покупателей на вторичный рынок.

Выход новых проектов может органично затормозить рост цен на первичном рынке или привести к их небольшой коррекции, а сдержанная тактика девелоперов может позволить им сохранить приемлемый для экономики их проектов уровень цен до восстановления покупательской способности населения, пострадавшей из-за коронакризиса.



